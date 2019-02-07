شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من شركات السياحة اليابانية يختتم زيارته لمصر بعد جولة بالمقاصد السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم وفد اتحاد شركات السياحة اليابانية اليوم الخميس زيارته لمصر، والتى استغرقت خمس أيام اطلع الوفد خلالها على المقومات السياحية التى تمتلكها مصر.

وضم الوفد 10 من ممثلي الاتحاد جاتا وشركات السياحة اليابانية و إعلاميين من أشهر ممثلي الصحف والمجلات اليابانية، زاروا خلالها بعض الأماكن السياحية والأثرية بعدد من المدن السياحية هى الأقصر والقاهرة والاسكندرية وشرم الشيخ والغردقة.

وقدمت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة للوفد خلال الزيارة عرضا للأنماط السياحية المتنوعة التي تتمتع بها المدن السياحية المصرية، والتي تجذب السائح الياباني.

وتولى وزارة السياحة اهتماما كبيرا بجذب الحركة السياحية الوافدة من السوق اليابانية إلى مصر، وذلك لتميزه بارتفاع معدل إنفاقه وطول فترة اقامته، إلى جانب شغفه واهتمامه بالحضارة والآثار المصرية مما يساهم في الترويج لمنتج السياحة الثقافية.