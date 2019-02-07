شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 303 سفن قناة السويس بحمولة 21.7 طن فى 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الإقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 6 أيام الماضية، من الجمعة، وحتى أمس الأربعاء، عبور 303 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 21.7 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى إستطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 45 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت 47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم الأحد، قناة السويس 37 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن، فيما عبرت يوم الأثنين 50 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن قناة السويس، كما عبرت يوم الثلاثاء 49 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، فيما عبرت أمس الأربعاء 75 سفينة بحمولة 5.8 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ6 أيام الماضية إلى 303 سفينة بحمولة 21.7 مليون طن.