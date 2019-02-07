"فاتن" تطلب الخلع: زوجي اعتاد إهانتي بحجة الهزار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

تقدمت "فاتن. م" (29 سنة)، ربة منزل، برفع دعوي قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وتطالب فيها بخلع زوجها، وتبرر ذلك "زوجي قبل الزواج كان محترم وبعد الزواج لسانه لم يتوقف عن الشتيمة وطول الوقت يتعامل معي كصديق له بالشارع، بالضرب والإهانات".

تقول الزوجة: "تعرفت على (عمرو. ي - 36 سنة)، مدرب كاراتيه بنادي مشهور، وتبادلنا المشاعر التي جعلتني أوافق على الخطبة التي لم تكمل شهرين، وانتقلنا بعدها إلى عش الزوجية، زواج استمر سنة فقط".

وأضافت الزوجة: "حياتي مع زوجي لم تكن هادئة إلا أول أسبوع من الزواج، لم يعكر صفو حياتنا خلاله مشكلة، وفيما بعد تغيرت الأحوال، وتبدل زوجي تمامًا بشكل غريب.. على طول بيغلط وبيشتمني ويقول بهزر، حاولت التعود على طبعه لكني لم أعتاده".

تشكي "فاتن" زوجها لوالدها: "تعود زوجي على إهانتي أمام الصغير قبل الكبير وكلما تحدثت معه يسخر من أسلوبي ويقول: يابنتي الشتيمة دي بتجري في دمي".

لا تمر ساعة دون خلافات، وفق ما توضح "فاتن"، التي تعرضت في آخر مرة للضرب وهربت إلى منزل أهلها وطلبت الطلاق.

"تحدث مع أبي بأسلوب غير لائق، وطالب والدي بعدم الحديث معه في هذا الموضوع ورفض الطلاق بشدة، فلم يكن أمامي الا الذهاب لمحكمة الأسرة".

رفع "فاتن" دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وحملت الدعوى الرقم 1378 لسنة 2018 وما تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، لم يتم الفصل فيها.​