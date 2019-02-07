انت الان تتابع إقبال أهالي بورسعيد على سوق الأسماك الجديد (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استمر تدفق المواطنين على سوق الأسماك الجديد في منطقة القنال الداخلى، اليوم الأربعاء، في اليوم الثاني لافتتاحه، رغم سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، بفضل النظام الهندسي الحديث المقام عليه السوق، إذ وفر الحماية للمتواجدين داخلة في مثل هذه الأحوال وأيضا الأجواء الحارة في فصل الصيف، وأشاد الأهالي بالمستوى الحضاري لمبنى السوق الجديد ومدى توافر كافة الخدمات به، إلى جانب المساحات المتاحة لحركتهم داخل السوق بكل ارتياح ودون تزاحم، كما كان عليه الحال في السوق السابق. وأبدو إعجابهم بمستوى النظافة الموجودة بكافة مرافق السوق.

وأكد الأهالي، على مسؤوليتهم في الحفاظ على هذا الصرح، إلى جانب شركة الخدمات المسؤولة عن السوق، تفعيلا لدور المشاركة الاجتماعية في الحفاظ على جاهزية وفعالية المشروعات التي تقيمها المحافظة لصالح المواطنين. ولاقت الأسعار المناسبة لنوعيات الأسماك المتوفرة داخل السوق ارتياحا كبيرا لدى الأهالي. وأعطى اللواء