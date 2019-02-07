هل تكفي «كوتة البرلمان» المسيحيين لضمان المواطنة؟

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دعا النائب عماد جاد للاشتباك مع تعديلات الدستور فيما يخص التمييز الإيجابي للفئات الضعيفة.. زاخر: التمييز الإيجابي ضرورة.. منير: مع استمراره.. هنري: مدنية الدولة أولوية

أعلن مجلس النواب في بيان رسمي عن تعديل بعض مواد دستور 2014، ومن بينها إحدى المواد الانتقالية، وهي مادة 244 التي أقرت تخصيص «كوتة» لبعض الفئات المهمشة سياسيا مثل المرأة والمصريين بالخارج والمسيحيين وذوي الإعاقة، لضمان تمثيلهم في أول برلمان بعد إقرار الدستور، إلا أن التعديل الجديد للمادة، سيعني بقاء الكوتة بشكل دائم، وإن كان تم إقرار الكوتة سابقا للمرأة، فإنها ستستمر للمواطنين المسيحيين الذين غابوا عن التمثيل الحقيقي منذ برلمانات ما بعد 1952، بعكس التي سبقتها، ليضمنوا وجودهم بأعداد لن تقل عن البرلمان الحالي، لكن هل هذا فقط يدعم المواطنة؟

تنص المادة 244 بشكلها الحالي على: «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون»، بينما سيكون شكل التعديل المقترح للمادة: «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص

تنص المادة 244 بشكلها الحالي على: «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون»، بينما سيكون شكل التعديل المقترح للمادة: «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون».

غياب المواطنين المسيحيين عن التمثيل الحقيقي لهم تحت القبة، كونهم مواطنين ومكونا رئيسيا ومهما من مكونات المواطنين المصريين حقيقة، لكن الحقيقة أيضا أنهم لا يغيبون عن البرلمان فقط، بل عن العديد من المواقع المهمة، في مختلف الوظائف العليا في الدولة، فهل تتوسع التعديلات الدستورية، لتضمن لهم الدخول لبعض المواقع التي يغيبون عنها مثل رئاسة الجامعات، وغيرها من الوظائف المهمة في مختلف أجهزة الدولة السياسية؟ وما الذي يحتاجه المواطنون المسيحيون لتحقيق مواطنة حقيقية تضمن لهم الحصول على حقوقهم المختلفة وأن يؤدوا دورهم وواجبهم تجاه الدولة دون تمييز؟ (اقرأ أيضا: البرلمان: 7 تغييرات مطلوبة في «تعديل الدستور»)

في منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعا النائب البرلماني، الدكتور عماد جاد، القوى المدنية إلى «الاشتباك الإيجابي مع كل ما هو مطروح من أفكار بما فيها تعديل الدستور، ودخول الساحة ومحاولة تحقيق مكاسب عامة في قضايا الحقوق، الحريات، التمييز الإيجابي للفئات الضعيفة في المجتمع، العدالة الاجتماعية، والعمل على ضبط مواد قانون المحليات حتى يتم البناء من أسفل، النص على أن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة بدلا من نص الدستور الحالي دولة حكومتها مدنية». (اقرأ أيضا: إلغاء مادتين واستبدال 12.. تقرير لجنة تعديل الدستور)

هل ضمان التمييز الإيجابي «الكوتة» للفئات المهمشة سياسيا، أهم ما في تعديلات الدستور، أو أن هناك أولويات أخرى تضمن حقهم؟، إجابة هذا السؤال كانت لدى النائبة نادية هنري التي أعلنت موقفها بخصوص تعديلات الدستور "إن كنت أرى أن طرح فكرة تعديل الدستور في التوقيت غير مناسبة إلا إنني مع الاشتباك حول ما قرره الأغلبية في البرلمان وفقا للدستور الذي أقسمنا على احترامه".

وقالت هنري لـ«التحرير»: «نتعامل مع واقع، وهناك نقاش حول تعديل الدستور، فمهم تحديد آلية التعديل» وأضافت: «أهم حاجة تحقيق مكاسب عامة للشعب في مدنية الدولة والحقوق والحريات ولا بد أن تكون في صلب الدستور المصري، ونضع المواد التي أمامنا ونصل إلى حق الشعب ويكون الصوت للشعب».

وأوضحت "هنري" أن «ما يتعين النظر إليه هو تعديل المواد المتناقضة في الدستور الحالي طبقا لما يراه الفقهاء الدستوريون، ويكون لها الأولوية العاجلة للتغيير، فعلى سبيل المثال يجب أن يتم تعديل صريح في المواد الخاصة بمدنية الدولة، فكيف بعد ثورتين، الثورة الكبرى فيها كانت على الفاشية الدينية ولا ينص صراحة على أننا "دولة مدنية حديثة؟!"».

يرى الكاتب والمفكر كمال زاخر أن استمرار «التمييز الإيجابي ضرورة، ليس لكونه صحيحا أم خطأ بل لأن الظرف التاريخي يجعل اختيارات الشارع محكومة بخلفية دينية، وخلفية عصبية وقبلية، والانحياز ضد الفئات محل التمييز»، ومن بينهم المسيحيون، وأضاف لـ«التحرير»: «نحن أمام مشكلة تحتاج لحل استراتيجي يأخذ وقتا طويلا قد يصل إلى 20 سنة لو بدأنا اليوم بما يعني أن التمييز الإيجابي أصبح حتمية».

وعن تعديل الدستور قال إن الفكرة واردة باستمرار في الدول التي لم تستقر بعد على نظام سياسي»، مضيفا أنه «حتى هذه اللحظة نحن في مرحلة انتقالية، ولم نصل للتعددية والديمقراطية، وهي فترة للمعالجات الاستثنائية، وجزء منها الكوتة». (اقرأ أيضا: عبد العال يبحث تعديل الدستور مع نواب المحافظات)

«الأزمة ليست في النص بل في آليات ترجمة النص»، يقول زاخر، ويلفت إلى أن التطبيق الواقعي الفترة الماضية فرغ النص من مضمونه، وأن آليات اختيار من يمثل هذه الفئات لم تكن واضحة ولم تتمتع بالشفافية، وأنتجت أناسا لم يدافعوا عن مصلحة من اُختِيروا من أجلهم. وتساءل: من الذي يختار هؤلاء؟ وقال: «ليس لدي إجابة، ولا بد من وضع ضوابط».

«أنا معاها»، هكذا أوضحت النائبة منى منير عضوة لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، رأيها لـ«التحرير» في استمرار الكوتة، وأضافت «مع استمرار الكوتة إلى أن يعتاد المجتمع على وجود المواطنين المسيحيين "الأقباط"، في صناعة القرار، نتيجة للمتغيرات المجتمعية الدخيلة، فنحن في احتياج لتقبل الآخر والمشاركة في صناعة القرار». (اقرأ أيضا: بالأغلبية.. النواب يوافق على تقرير طلب تعديل الدستور)

دعا كمال زاخر إلى ضرورة النص على امتداد التمييز الإيجابي لمجالات أخرى بخلاف البرلمان، وأن يكون ذلك في كل المواقع التي يوجد بها انتخابات كالأندية والنقابات والمحليات، لافتا إلى أن الحل الدستوري والقانوني هو البداية لتحقيق المواطنة لأنه يُلزم، وحتى لا يتم الالتفاف وإخراج النص من مضمونه، وأكد: «نحتاج لوعي سياسي وثقافي، وأن تتوافر الإرادة السياسية، لتربية الأجيال الجديدة على قبول التنوع والتعددية».

واعتبرت النائبة منى منير، استمرار الكوتة «جزء أولي يتبعه ما هو اقتصادي وتشريعي ومجتمعي»، لافتة إلى أن وجود المواطنين المسيحيين كمشرعين وفي صناعة القرار «يصنع الفارق».

وقالت النائبة نادية هنري إن تكرار الكوتة لأكثر من مرة، يعني أن هناك فئات في المجتمع تحتاج لتمثيل مناسب، وأوضحت أن «عبارة يراعى التمثيل المناسب تعتبر كلاما مرسلا بالنسبة للمواطنين المسيحيين "الأقباط"»، وطالبت بالنص على نسبة واضحة ولتكن «10% في المجالس النيابية لمدة 3 دورات متتالية»، وأشارت إلى أن ذلك لتصحيح الأوضاع.

ولفتت إلى أن «التمييز الإيجابي لبعض فئات المجتمع يجب أن يراعي بعدالة وضع نسبة محددة في الدستور ودورات محددة حتى يفرز المجتمع من ذاته»، موضحة أنها لا تفضل التمييز الإيجابي، لكن «حتى نصل للنضج كشعب لنختار على الكفاءة هذا يحتاج إلى جهد لبناء الإنسان فكرا وجسدا». (اقرأ أيضا: عبد العال يكشف موعد إتاحة تقرير تعديل الدستور للنواب)