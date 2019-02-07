انت الان تتابع التعليم تحتاج لـ3492 معلما بالدقهلية.. اعرف الشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، فتح باب التعاقد المؤقت لمدة الفصل الدراسي الثاني الحالي مع المعلمين، لسد عجز 3492 معلما، في تخصصات مخلتفة: اللغة العربية 1773 معلما، واللغة الإنجليزية 274 معلما، والرياضيات 899 معلما، والدراسات 375 معلما، والحاسب الآلي 54 معلما، والنشاط الفني 26 معلما، ومعلم فصل 91 معلما، ويشترط في المتقدم الحصول على مؤهل تربوي مناسب، أو مؤهل عال بالإضافة إلى دبلوم تربوي، وأن يكون حسن السيرة وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وتابع البيان، أنه يشترط ألا يكون المتقدم قريبا لأي من شاغلي وظائف قيادية أو إشرافية من الدرجة الثانية بالمديرية والإدارة التعليمية المتقدم لها حتى درجة القرابة الثانية أو مصاهرة. وأكد أن المستندات المطلوبة هي: أصل وصورة من المؤهل الدراسي، المؤهلات الأعلى في حالة الحصول عليها، وشهادة ميلاد، صورة البطاقة،