شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا ثقافة مصر وجيبوتي يبحثان التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، مؤمن حسن بري، وزير الشؤون الإسلامية والثقافة بجمهورية جيبوتي، حيث بحثا سبل دعم وتعزيز التعاون الثقافي والفني المشترك بين الجانبين والعلاقات الحضارية، وذلك أثناء زيارته للقاهرة للمشاركة في فعاليات مهرجان منظمة التعاون السلامي الأول الذي تستضيفه مصر من 5 إلى 9 فبراير الجاري.

وأكدت «عبدالدايم» على التعاون الوثيق بين البلدين وعلاقات الأخوة والمحبة التي تجمعهما فكريًا وعلى أهمية دعم تعاونهما في مختلف المجالات الثقافية والفنية وأشارت إلى الأنشطة التي تنظمها وزارة الثقافة في مصر وعلى المستوي الإفريقي والتي تعكس استراتيجية الدولة لتنشيط وتعميق العلاقات مع دول القارة السمراء أبناء الأرض الواحدة واهتمامها بصناعة الثقافة التي تعد أحد مقومات تشكيل الوعي، ووجهت له دعوة لزيارة بعض المعالم الثقافية في مصر منها دار الكتب التي تم افتتاحها مؤخرا ومعرض كنوز متاحفنا بقصر عائشة فهمي.

ومن جانبه قدم «بري» التهنئة لمصر حكومة وشعبا على رئاسة الاتحاد الأفريقي وأشاد بالتنوع الثقافي الذي تشهده مصر حاليًا وبتمثيل المرأة في الحكومة المصرية وطلب التعاون مع وزارة الثقافة للمساهمة في تأسيس أكبر مكتبة وطنية ومتحف في جيبوتي نظرًا لما تمتلكه مصر من خبرات في هذا المجال خاصة في صناعة الكتاب ووصف مصر بأنها قوة مؤثرة على مستقبل العالم.