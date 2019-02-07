شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس بنك مصر السابق: «الاقتصاد المصري أكثر استقرارا من التركي والأرجنتيني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سهر الدماطي، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن هناك تحسن في كافة المؤشرات الاقتصادية بمصر.

وتابعت الدماطي خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» «النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري انتقلت من مستقرة إلى إيجابية وفقا للمؤسسات الدولية»، مشيرة إلى أن عودة المستثمرين في الأذون والبورصة خطوة ساهمت في الاستقرار المصري.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية «الاقتصاد المصري مستقر بصورة أعلى من الأرجنتين وتركيا وهو ما أسفر عن عودة المستثمرين في البورصة للسوق المصرية»

وأوضحت الدماطي أن قيمة الصادرات زادت بنسة 22%، فضلا عن تخطي تحويلات المصريين بالخارج إلى 26 مليار جنيه، وارتفاع إيرادات قناة السويس، معلقة «إيرادات السياحة شهدت ارتفاعا بعد ركود خلال سنوات الماضية».