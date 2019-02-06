شكرا لقرائتكم خبر عن غموض فى صراع الترشح على منصب نقيب الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم تتضح بعد ملامح المنافسة على منصب نقيب الصحفيين، حيث أرجأ عبدالمحسن سلامة، النقيب الحالى، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إعلان موقفه إلى اليوم، فيما لم يعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، برنامجه، بينما لم يحدد محمد البرغوثى، مدير تحرير جريدة «الوطن»، موقفه بعد. وحصل سلامة على وعد صريح من الشيخ سلطان القاسمى، حاكم إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بتمويل إنشاء مستشفى الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر، بالكامل وبميزانية مفتوحة، وذلك خلال جلسة مغلقة أثناء زيارة حاكم الشارقة مقر النقابة، مساء أمس الأول، بعدما وقّع سلامة، بروتوكولاً مع وزارة الإنتاج الحربى لتتولى الأمور الاستشارية الخاصة بالمشروع، الذى يعتبر حلماً لأعضاء النقابة. وقال سلامة، إنه سيحسم أمر ترشحه على مقعد النقيب، اليوم، بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة وإنهاء بعض الملفات التى أرجأ إعلان قراره بشأنها، موضحاً أن تمويل حاكم الشارقة لإنشاء مستشفى الصحفيين يأتى لتقديره الكامل لمهنة الصحافة والنقابة، حيث أبدى ترحيبه بالمشروع بمجرد عرضه، وأكد أنه سيتولى كل تكاليفه، وهو أمر يرفع عن الصحفيين عبء البحث عن تمويل المشروع، الذى كان يمكن أن يتمثل فى الحصول على قرض.

وأضاف نقيب الصحفيين أنه حقق إنجازات كبيرة وغير مسبوقة طوال فترة ترشحه، لكنه يدرس عددًا من الأمور التى سيحدد موقفه من الترشح من عدمه بناءً عليها، لافتا إلى أنه فى حال إعلان قراره بالترشح سيوفر خدمات للصحفيين لن تقل عن نظيرتها فى الدورة السابقة.

وعلى الجانب الآخر، يتحرك ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الذى أعلن عزمه الترشح، على قدم وساق مع مسؤولى الدولة للحصول على خدمات عينية لأعضاء النقابة، فضلاً عن رغبته فى حسم عدد من الملفات المهمة والرئيسية الخاصة بالصحفيين قبل إعلان برنامجه الانتخابى، وعلى رأسها زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا وتوفير شقق سكنية للصحفيين.

وقال محمد البرغوثى، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنه سيعلن موقفه النهائى بشأن الترشح على مقعد النقيب، خلال 48 ساعة، بعد دراسة الأمر من كل جوانبه، وسيصدر بياناً لتوضيح الأمر.

وقال الكاتب الصحفى رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، المرشح المحتمل على منصب النقيب، إن ملف العلاج ومستشفى الصحفيين موضوع مهم، وإذا تم إنجازه سيكون خطوة إيجابية للنقابة وإنجازا كبيرا للنقيب الحالى، حيث يجب الإشارة إلى الإيجابيات مثلما نشير إلى السلبيات.

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين أعلن فتح الباب لتلقى أوراق الترشح على مقعد النقيب والتجديد النصفى لـ6 أعضاء فى 10 فبراير الحالى، وذلك لمدة 5 أيام تنتهى 14 فبراير.