شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إنتاج «ظهر» لـ٣ مليارات قدم مكعب يومياً عام ٢٠١٩ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، الالتزام بخطط وبرامج العمل والتوقيتات الزمنية المحددة لاستكمال باقى مراحل مشروع تنمية حقل ظهر، والمستهدف منها إضافة حوالى مليار قدم مكعب غاز يومياً إلى الإنتاج الحالى للحقل لتصل معدلات الإنتاج القصوى منه إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً خلال العام الجارى.

وأضاف فى كلمة خلال رئاسة اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروبل لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد 2019- 2020، إن إنتاج حقل ظهر من الغاز خلال العام الماضى كان له بالغ الأثر فى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز، والتوقف عن استيراد الغاز المسال، وهو ما حقق وفراً من النقد الأجنبى.

وقال المهندس عاطف حسن، رئيس شركة بتروبل، إن الشركة نجحت خلال العام المالى 2018- 2019 فى زيادة إنتاج حقل ظهر ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب غاز يومياً فى سبتمبر 2018، وتم عمل دراسات للاستغلال الأمثل لمحطات المعالجة للوصول إلى أقصى إنتاج ممكن ما ساهم فى إضافة أكثر من 100 مليون قدم مكعب ليتخطى الإنتاج الحالى للحقل ويصل إلى 2.1 مليار قدم مكعب يومياً قبل الموعد المخطط بحوالى عام كامل، مشيراً إلى أن الموازنة الفعلية بأعمال التنمية تبلغ نحو 3.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 24% على المخطط، كما نجحت الشركة فى وضع وحدة المعالجة الرابعة بالمحطة البرية على خريطة الإنتاج فى يوليو الماضى، وكذلك خط إنتاج بحرى بقُطر 30 بوصة فى أغسطس الماضى، والانتهاء من حفر 10 آبار ووضعها على الإنتاج حتى الآن. وأضاف أن الشركة وضعت خطة استثمارية خلال موازنة العام المالى 2019- 2020 تبلغ 1.2 مليار دولار للاستمرار فى تكثيف الأنشطة التنموية بمنطقة ظهر، ووضع خطة طموح تهدف لإنتاج حوالى مليار قدم مكعب غاز، بالإضافة إلى 1.8 مليون برميل متكثفات ليصل الإنتاج الكلى بعد اكتمال مراحل المشروع إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً.

وفى نهاية أعمال الجمعية، أعلن رئيس شركة بتروبل عن تحقيق الشركة حالياً أرقاماً قياسية فى إجمالى إنتاج الشركة، حيث وصل إلى 752 ألف برميل زيت مكافئ يومياً يتضمن حوالى 3.6 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز (شاملاً إنتاج حقل ظهر).