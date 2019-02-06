شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تحريك أسعار البنزين لا يعني زيادتها ويمكن أن تنخفض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تحريك أسعار البنزين لا يعني زيادة في المطلق، ولكن يمكن أن يكون هناك انخفاضًا في نفس الوقت.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، إن بنزين 95 لازال مدعومًا من الدولة، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من أبريل القادم سيتم النظر في تحريك سعره.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد توقيت محدد لتحريك أسعار أنواع الوقود الأخرى، متوقعًا 10% زيادة أو نقصًا في أسعار بنزين 95 أبريل المقبل.

وأصدر صندوق النقد الدولي، اليوم بيانًا أكد خلاله، أن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019، في إشارة إلى برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية الذي تطبقه منذ 2014.

وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، في البيان، إن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود واسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف العام الجاري، ضروريان لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة.

وتابع: «هذا سوف يساعد مع إصلاحات تعزيز الإيرادات على خلق مساحة مالية للإنفاق على الأمور ذات الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم».