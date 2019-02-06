شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التعبئة والإحصاء: «السيسي سيشهد إعلان نتائج التعداد الاقتصادي أكتوبر القادم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مشروع التعداد الاقتصادى من أهم البحوث التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع مؤسسات الدولة.

وقال «بركات» خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «الحياة»، إنه سيتم الانتهاء من التقرير النهائى للتعداد الاقتصادى منتصف أو نهاية مايو 2019، ثم إعلان النتائج النهائية أواخر أكتوبر 2019، مضيفًا: «نظرًا لأهمية التعداد الاقتصادى سنشرف بتواجد الرئيس عبدالفتاح السيسى إثناء إعلان نتائج التعداد الاقتصادى نهاية أكتوبر من العام الجارى».

وأوضح أن التعداد الاقتصادى القائم يعتبر الأول الذي يتم اليكترونيا وهذا يوفر الجهد والوقت، ويسهم في دعم جهود الدولة، وحصر ودمج القطاع الاقتصادى غير الرسمى في منظومة الاقتصاد الرسمى في كافة المحافظات.

وذكر أن هذا التعداد يسهم في حصر مشروعات كل قطاع وتحديد أنواعها والمساهمة في تنميها، مشيرًا إلى أن التسويق يعتبر اهم المعوقات التي تواجه الجهاز، ويأتى بعدها التدريب.