شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق البحر الأحمر: مستعدون لعودة السياحة الروسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن الفنادق والقرى السياحية في البحر الأحمر مستعدة لعودة السياحة الروسية بعمالة مدربة جيدا وبفنادق على أعلى مستوى.
وأضاف في تصريحات، الأربعاء، إلى تنظيم ورشة عمل مكثفة بمشاركة 12 فندقا لتأهيل وتطوير العاملين بها للتحفيز واختيار أفضل العناصر على مستوى الفنادق السياحية.
وأوضح «الشاعر» أن هذه الورش تعمل على تطوير وتدريب العمالة في قطاع السياحة لاستقبال الوفود السياحية من أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر فنادق البحر الأحمر: مستعدون لعودة السياحة الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.