شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر»: تخصيص مليار جنيه لـ«نور حياة».. ومستشفيات القوات المسلحة تشارك بالمبادرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد مختار، مدير إدارة الإعلام بصندوق «تحيا مصر»، أن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار ستنطلق غدًا الخميس في محافظتي السويس والإسماعيلية للكشف على الكبار، على أن تبدا قوافل الكشف الطبي في المدارس الإبتدائية يوم الأحد القادم مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «الحياة»، أن العلاج سيكون على نفقة «المبادرة»، موضحًا أن مستشفيات القوات المسلحة شريك أساسى للصندوق في إجراء عمليات مبادرة «نور حياة»، موضحًا أنه سيتم البدء بالسويس والإسماعيلية، ثم الشرقية والمنيا وقنا والأقصر.

وأشار إلى أنه تم تخصيص مليار جنيه من مساهمات المصريين في صندوق في مبادرة «نور حياة»، تتضمن إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية زرقاء، و3 آلاف عملية زراعة قرنية، مشيرًا إلى أن الصنتدوق ساهم بمليار جنيه في مشروع الأسمرات، و709 مليون جنيه لـ«بشائر الخير».