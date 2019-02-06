شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ يضرب المحافظات: أمطار وشبورة وارتباك على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المحافظات موجة من الطقس السيئ، أمس، حيث سقطت الأمطار التى صاحبها برق ورعد على معظم المدن والمراكز، وكست الشبورة الكثيفة غالبية الطرق، ما تسبب فى إرباك الحركة عليها، وقطع التيار الكهربائى عن عدد من المناطق، فيما سارعت الأجهزة التنفيذية برفع حالة الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه، لإزالة تجمعاتها بالشوارع الرئيسية والميادين العامة.

وفى الأقصر، تسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية، بسبب الغيوم والشبورة الكثيفة، فى توقف حركة الوصول والسفر بمطار الأقصر الدولى، وإلغاء رحلات البالون الطائر، حرصًا على سلامة السائحين، فيما استمرت حركة الأفواج السياحية التى تزور المعابد والمقابر الفرعونية بشكل طبيعى فى شرق وغرب المدينة، وأعلن محسن الشامى، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات، استمرار رفع حالة الاستعداد أمام تقلبات الجو غير المستقر.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار ستنحصر على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وجنوب البلاد، غدًا، بينما سينحصر سقوطها بعد غدٍ على السواحل الشمالية فقط.

وطالب «عبدالعال»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، المواطنين بتجنب ممارسة الأنشطة البحرية والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، نظرًا لانخفاض الرؤية فى أثناء سقوط الأمطار، وعدم خروج مرضى الجهاز التنفسى بالمناطق التى تنشط فيها الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التى يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء، تكون رعدية أحيانًا، وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.