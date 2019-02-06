شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جمعية سياحة مصر والمؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد الدمرداش رئيس جمعية سياحة مصر إن الدولة بكل مؤسساتها أصبحت تهتم بالسياحة الصحية انطلاقا من أهمية صناعة السياحة لتنمية الاقتصاد القومي، مشيرا إلى عقد بروتوكول تعاون بين الجمعية والمؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي.

وأوضح الدمرداش أن السياحة العلاجية أصبحت أحد المقاصد والتى لاقت رعاية حقيقية من الدولة فى الفترة الأخيرة لما تمتلكه مصر من مقومات، خاصة وأنها مؤهلة تماما لتحقيق مكانة متقدمة فى السوق السياحى العلاجي شرط التركيزعلى تقديم خدمات طبية تنافسية والترويج لها بالشكل اللائق والاهتمام بالنظام الصحى.

ولفت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان عن البدء فى تطبيق برامج السياحة العلاجية فى أكثر من 20 مستشفى بالجمهورية، على أن تنتفع أكثر من 15 دولة عربية وإفريقية بخدمات السياحة العلاجية والاستشفاء البيئى طبقا لتأكيد الدكتور أيمن عبد العزيز، الأمين العام للجنة الفنية للسياحة العلاجية التابعة لمجلس الوزراء فى مارس من العام الماضى.

من جانبه، قال الدكتور عبدالعاطي المناعي رئيس الموسسة المصرية إن الجهود التي بذلها البرلمان المصري ممثلا في لجنة السياحة، في تغيير ووضع قوانين منظمة وتعريفية للسياحة الصحية بمفهومها الشامل جعل لدينا رغبة في التعاون مع كل موسسات المجتمع المدني التى تعمل على تنمية الإنسان.