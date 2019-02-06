شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تكشف موعد توزيع التابلت: «هدية مصر لطلاب ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم توزيع التابلت على الطلاب في محافظات جمهورية مصر العربية تباعًا بداية من 11 فبراير الجاري، وفقًا لخطة سيتم الإعلان عنها.

وأضافت «خيري»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الأربعاء، أنه يوجد 780 ألف جهاز تابلت مخصص للطلاب والمعلمين داخل المدارس.

وأكدت أن توزيع التابلت حدث هام جدًا، متابعة: «التابلت هدية مصر إلى كل طالب وطالبة في الصف الأول الثانوي لمدة 3 سنوات».