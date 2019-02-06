جمعة والقوصى يحاضران الدعاة بأكاديمية الأوقاف فى ثالث أسبوع عمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور محمد عبدالفضيل القوصى وزير الأوقاف الأسبق محاضرات التدريب بأكاديمية الأوقاف العالمية للغات فى ثالث أسابيع عمل الوزارة.



ويلقى فضيلة مفتى الجمهورية السابق الدكتور على جمعة محاضرات أصول الفقه بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات ، وذلك فى إطار مشروع الأكاديمية العلمى التنويرى التثقيفى الواسع، ويحاضر بالأكاديمية فضيلة الدكتور عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف الأسبق بالأكاديمية حيث يلقى محاضرة الاسبوع المقبل.

و يقوم بالتدريس بها أو المشاركة فى عدد من المحاضرات العامة بها كل من : فضيلة مفتى الجمهورية د. شوقى علام ، والدكتور أسامة الأزهرى عضو المجلس الاستشارى التخصصى لرئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب

ويحاضر بالأكاديمية فضيلة الدكتور عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف الأسبق ، والدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية ، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق ، الدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق