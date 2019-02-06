شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يطلق "صندوق زايد العالمى للتعايش" دعما لجهود تعزيز الأخوة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، "صندوق زايد العالمى للتعايش" دعماً لجهود تعزيز ثقافة التعايش السلمى والأخوة الإنسانية بين شعوب العالم. وأعلن الحساب الرسمى للشيخ محمد بن زايد، عبر تويتر، قائلاً:"محمد بن زايد يأمر بإطلاق "صندوق زايد العالمى للتعايش" دعماً لجهود تعزيز ثقافة التعايش السلمى والأخوة الإنسانية بين شعوب العالم".

الحساب الرسمى للشيخ محمد بن زايد يأتى ذلك بعد التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية لكل من قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فى أبوظبي خلال زيارتهما المشتركة لدولة الإمارات. شهد الحفل الختامى للقاء العالمى للأخوة الإنسانية، التوقيع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان على وثيقة "الأخوة الإنسانية" التى تعد الوثيقة الأهم فى تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف والفاتيكان، وأحد أهم الوثائق فى تاريخ العلاقة بين الإسلام والمسيحية على الإطلاق، وذلك بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يطلق "صندوق زايد العالمى للتعايش" دعما لجهود تعزيز الأخوة الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.