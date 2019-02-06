"أكاديمية الطيران": لدينا 3 كليات متخصصة.. ومقترح لدمجها مع "مصر للطيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

قال الطيار إلياس صادق رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، إن سلطة الطيران المدني تراقب كل الطائرات في الأكاديمية، لافتًا إلى أن الطائرة التي لا تصلح لايمكن السماح لها بالطيران.

وأضاف صادق في بيان أن هناك مقترحًا من وزير الطيران الفريق يونس المصري، لدمج أكاديمية الطيران مع مركز تدريب مصر للطيران، متابعًا: "بالفعل تم تشكيل لجنتين الأولى فنية والثانية قانونية، للعمل على ذلك خلال الفترة القادمة، وتحديد الموقف النهائي من إمكانية الدمج".

وأوضح صادق أن الأكاديمية تضم 3 كليات هي: الكلية المصرية للطيران، وتقوم بتخريج طيارين لديهم إجازة الطيران وذلك خلال مدة دراسية عام بتكلفة 50 ألف دولار، وكلية المراقبة الجوية لتخريج المراقبين الجويين للعمل بأبراج المراقبة المخصخصة لتنظيم خط سير الطيران على الأرض وفي الجو داخل المجال الجوي المصري من خلال دارسة لمدة 18 شهر بتكلفة 220 ألف جنيه.

وتابع رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران: "بمجرد التخرج يتم تعيينه في المراقبة الجوية بوزارة الطيران المدني، والكلية الثالثة خاصة بالدراسات المتخصصة وتقوم بتخريج مهندسين صيانة طائرات ويحصل الطالب خلال الدراسة علي اجتياز (الأيكاو)، بالإضافة إلى دبلومة طب طيران للحاصلين على كليات الطب، وتستغرق الدبلومة شهرًا واحدًا وتقوم بتخريج دكتور مؤهل للكشف على الطيارين".​