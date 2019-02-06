وزير التعليم لطلاب أولى ثانوي: سنعيد النظر في زمن الإجابة بالامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعيد النظر في الزمن المخصص للإجابة عن امتحانات الصف الأول الثانوي، بحيث تكون مناسبة للإجابة عن جميع الأسئلة.

وأضاف شوقي، خلال لقاءه مع مجموعة من طلاب الصف الأول الثانوي، إن الامتحانات توضع على أسس نواتج التعلم أي ما تعلموه وفهموه من المواد الدراسية، قائلًا: "عندما نحب الموضوعات التي ندرسها، سوف نتعمق فيها ونتطلع إلى كل جديد بها وليس ما يرتبط بالمنهج فقط".

ووعد الوزير الطلاب، بدراسة مقترحات حول محتوى المناهج وكميتها.

وقال إن الطالب الذى يدرس بالإنجليزية سوف يمتحن بها ومن يدرس بالعربية سوف يمتحن بها، على أن يكون مستوى الترجمة فى الامتحانات صحيح وجيد.

وتابع أن الوزارة تعد الآن مجموعة من الفيديوهات عن كيفية استخدام "التابلت" وكيفية الحصول عليها ووثيقة التأمين الخاصة به، مؤكدا أن طالب الصف الأول الثانوى لهذا العام سيمتحن 8 امتحانات بعد التحاقه للصفين الثاني والثالث الثانوي القادمين ويحصل على أفضل درجات بأربعة امتحانات.