نشرة الحوادث المسائية الأربعاء.. "مداهمة السحر والجمال وحبس متهمين بالهجرة غير الشرعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

الداخلية تعلن تفاصيل مداهمة "السحر والجمال"

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة، من مروجي المواد المخدرة في تبادل لإطلاق النيران، مع القوات الأمن، وضبط آخر بمنطقة السحر والجمال، وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من مخدر الهيروين

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حملات أمنية بـ 7 محافظات لمواجهة الخارجين عن القانون

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "الشرقية، أسوان، الغربية، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الإسكندرية" عدة حملات أمنية وانضباطية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة.

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وفاة طفله اعتدى عليها والدها بالضرب في النهضة

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن النيابة العامة قررت حبس المتهم بالتعدي على ابنته بالضرب حتى الموت 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية، مؤكدًا أن الأب أفاد في اعترافاته بأنه لم يقصد انهاء حياتها لكنه كان يرغب في تأديبها بسبب شقاوتها، وتحذيراته له من اللعب في الشارع، لكنها فارقت الحياة أثناء قيامه بضربها.

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قطاع السجون يوافق على زيارة 4 سجناء لزوجاتهم نزيلات سجن دمنهور

وافق قطاع السجون على التماس 4 من نزلاء السجون، بزيارة زوجاتهم من نزيلات سجن دمنهور.

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إخلاء سبيل عامل طعن صديقه لخيانته مع زوجته ببولاق الدكرور

أمر المستشار هشام رفعت الشريف، رئيس نيابة بولاق الدكرور، بإخلاء سبيل عامل بمطعم بعد اتهامه بالشروع في قتل حلاق لارتباطه بعلاقة آثمة بزوجته، وضبطه أسفل سرير غرفة نومه.

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تأجيل محاكمة 43 متهماً في قضية "حادث الواحات" لـ27 فبراير

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بالهايكستب، أولى جلسات محاكمة 43 متهماً محبوسين واثنان هاربين في حادث الواحات، والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، لجلسة 27 فبراير الجاري؛ لإعلان باقي المتهمين الغائبين.

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النائب العام يأمر بحبس 22 متهمًا في جرائم هجرة غير شرعية

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارًا بحبس 22 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات في وقائع لجرائم الهجرة غير الشرعية.

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تأجيل محاكمة 304 متهمًا بقضية محاولة "اغتيال النائب العام المساعد" لـ 11 فبراير

أجلت المحكمة العسكرية، نظر محاكمة 304 متهمًا بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لجلسة 11 فبراير؛ لاستكمال المرافعات.

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إحالة سائق متهم باغتصاب طفلته للمحاكمة العاجلة

أحالت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، سائق إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه باغتصاب طفلته لمدة 6 أشهر، ومعاشرتها معاشرة الأزواج بعد تهديدها بالإيذاء لعدم الإفصاح عن الأمر.

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"النقض" تؤيد أحكام المؤبد والمشدد على متهمي " خلية الصواريخ"

رفضت محكمة النقض، طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الصواريخ" على أحكام المؤبد والسجن الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم.

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