شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا ترد على «المصري اليوم» بشأن تحقيق «المرقد الأخير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردت محافظة المنيا على الشكوى الواردة من مراسلة «المصري اليوم»، تريزا كمال، بشأن عدم توافر مدافن للأموات في قريتي «قراره» و«برطباط»، وأن الأهالي يدفنون موتاهم في أراضٍ زراعية يتم التبرع بها من ملاكها.

وجاء رد المحافظة كالتالي: «قرية قراره بها مدفن مقام على مساحة 5 أفدنة، أملاك دولة، مقسمة بين مسلمين ومسيحيين. وبخصوص قرية برطباط، فبها أيضًا مدفن مقام على أرض أملاك دولة، ولا يوجد تضرر من الأهالى بالقريتين».