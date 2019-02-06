شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: «ردة دينية وثقافية وراء ظاهرة الدعاة الجدد.. ولعبة الدين والبيزنس اتكشفت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، بكتاب دعاة السوبر ماركت، للكاتب وائل لطفي.

وقال العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «أعتقد أن الدعاة الجدد لو كانوا ظهروا في سيتينات القرن الماضي، ما كان المجتمع سيرحب بهم، كونه كان محصنا ثقافيا ودينيا»، مشيرا إلى أن ردة دينية وثقافية أدت إلى انتشار ظاهرة الدعاة الجدد في المجتمع المصري.

وأضاف العدل: «لعبة الدين والبيزنس اكتشفت للجمهور، وظاهرة الدعاة الجدد في طريقها للاختفاء، وعلى الجميع محاربتها»، معلقا: «هذه الظاهرة بيزنس يصنع أصحابها الملايين».

وأردف: «المناخ العام هو الذي يتحكم في فعالية أداء المثقف لدوره»، مشيرا إلى أن غياب دور المثقف السنوات الماضية أسفر عن ظاهرة الدعاة الجدد، مطالبا وسائل الإعلام كافة بإتاحة الفرص للمثقفين.