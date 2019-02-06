أخبار مصر | 10 مجلدات كبار.. معلومات عن جمهرة أعلام الأزهر (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 مجلدات كبار.. معلومات عن جمهرة أعلام الأزهر (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، موسوعة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف"، والتي تتكون من 10 أجزاء فى 10 مجلدات، والصادرة من مكتبة الإسكندرية، والتي تعد الموسوعة الأهم والأكبر من عالم أزهري في العصر الحديث.
وقال "الأزهري" إن الجمهرة توثيق ودراسة لتراجم علماء الأزهر في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، مرتبين على سنوات الوفيات، من وفيات سنة 1300هجري الموافق 1882ميلادي، إلى وفيات العام الهجري الماضي 1439هـ ، ، ويجري حاليا الإعداد لحفل إطلاقه وتوقيعه.
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