انت الان تتابع إطلاق اسم المشير طنطاوى على أحد ميادين أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان، برئاسة اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الموافقة على تكريم المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، من خلال إطلاق اسمه على أحد الميادين أو الكبارى أو الطرق الرئيسية بأسوان، باعتباره أحد أبناء أسوان المخلصين، وتقديرًا واعترافًا بدوره الوطنى الرائد وجهوده المخلصة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011، إذ كلف المجلس بإعداد مقترحات التكريم تمهيداً لتجميعها ودراستها واختيار الأنسب والأفضل لتكريم المشير طنطاوي.

وخلال إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، شدد المحافظ على ضرورة التضافر والتكاتف وتكثيف الجهود بمختلف الإدارات والمديريات والجهات المعنية للانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات الجارية لاستقبال منتدى الشباب العربى الإفريقى، الذى سوف تحتضنه أسوان في مارس القادم ولتكون مدينة أسوان نقطة إنطلاق رئيسية للتطوير