شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية الصيدلة بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإنشاء كلية الصيدلة جامعة بنها.

وتطبق اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق على كلية الصيدلة المٌزمع إنشاؤها، وهو ما يسهم فى تقليل الاغتراب، مع الالتزام بالأعداد المقررة، وإعادة التوزيع.

ورحب الدكتور حسين المغربي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء كلية الصيدلة.

وأشار «المغربي» إلى أن الكلية الجديدة الجارى إنشاؤها تأتى ضمن خطة الجامعة لإنشاء تخصصات ومجموعة جديدة من الكليات الطبية بالجامعة التي تتوافق مع متطلبات القرن الواحد والعشرين وتتماشي مع متطلبات سوق العمل.

وأضاف «المغربى» أن كلية الصيدلة بجامعة بنها ستعمل على تقليل اغتراب الطلاب الدارسين ليس فقط في محافظة القليوبية، ولكن لعدد كبير من المحافظات المجاورة بما يخفف الأعباء المالية على أولياء الأمور والطلاب.