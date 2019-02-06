شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط هارب من «أبوزعبل» خلال ثورة يناير: يحمل كارنيه جمعية أصدقاء الشرطة والقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط الأمن العام بالاشتراك مع ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط هارب من سجن أبوزعبل أحداث ثورة 25 يناير، والذي كان محبوسًا فيه تنفيذًا لحكم بالمؤبد في قضية قتل.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية بالبحيرة، بقيام حملة من الأمن العام بالاشتراك مع المباحث الجنائية بضبط أحد الأشخاص الهاربين من سجن أبوزعبل خلال أحداث ثورة 25 يناير بمركز أبوالمطامير.

وتمكنت الحملة من ضبط «م .ع» من مواليد عام 1959، والهارب من سجن أبوزعبل خلال أحداث ثورة 25 يناير، والمحكوم عليه بالمؤبد في قضية قتل تحمل رقم 20063 لسنة 2003 شبرا الخيمة.

وتبين لضباط الحملة أ المتهم مطلوب أيضًا في قضية مقاومة سلطات، بقسم العامرية، وعُثر بحوزته على كارنيه لجمعية أصدقاء الشرطة والقوات المسلحة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.