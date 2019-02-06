شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: صندوق النقد يعتبر مصر نموذج نجاح ويجب على كل الدول اتباع تجربتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر سترأس الاتحاد الأفريقي خلال أيام وجيزة، وبهذه المناسبة عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة البرامج والخطط التي تم إعدادها بما ينفع دول أفريقيا، وسيعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحقاً.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لفضائية TeN، الأربعاء، أن صندوق النقد الدولي يعتبر مصر نموذج نجاح ويجب على كل الدول اتباع التجربة المصرية حتى بعد انتهاء برنامج الصندوق هذا العام.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مصر ستتعاون مع صندوق النقد الدولي فنياً من خلال الاستشارات التي ستحصل عليها فيما يخص البرامج المختلفة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا: «لن يكون هناك قروض أخرى، ولكن سنحصل من الصندوق على الاستشارات الاقتصادية».