شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة «الثانوية التراكمية» فى المدارس الأحد.. وتسليم «التابلت» الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعدادات النهائية لبدء الفصل الدراسى الثانى، السبت المقبل، وخاطبت الوزارة جميع المديريات التعليمية بإعلان نتيجة الامتحانات التجريبية الأولى لطلاب الصف الأول الثانوى بالنظام التراكمى الجديد، والتى تمت فى الفترة من 13- 24 يناير الماضى، الأحد المقبل، داخل جميع المدارس الثانوية.

وطالبت الوزارة المديريات بإعداد تقرير واف عن الامتحانات، وتدوين ملاحظات الطلاب والمعلمين حول الامتحانات والتجربة الجديدة لتقييمها ورفع التقارير للوزارة خلال أسبوع من إعلان النتيجة.

وتبدأ وزارة التربية والتعليم، الاثنين المقبل، تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالنظام التراكمى الجديد بالمدارس الثانوية، وكذلك المعلمون، مع شرح آلية استخدامه والدخول على المواد التعليمية على بنك المعرفة.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، إلكترونيا عبر الموقع الرسمى للوزارة، اليوم، وذلك لتعيين خريجين جدد لسد العجز فى المدارس الحكومية للفصل الدراسى الثانى فقط، وفق احتياجات كل مديرية من معلمى التخصصات الأساسية ومعلمى الأنشطة.

ومن المقرر أن يتقاضى المعلم صافى راتب شهرى فى حدود 1000 جنيه، بعد توفير الميزانيات المطلوبة المخصصة لهذا البند.

وعقد الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشؤون المعلمين اجتماعا مع وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لوضع ضوابط وآليات التقدم، ومن المقرر أن يتم التقديم إلكترونيا لمدة أسبوع، لمنع الازدحام والتكدس بمقار المديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات.

وأكد «عمر» اهتمام الوزارة بإصلاح المنظومة التعليمية، وتعديل اللوائح ووضع نظام ثابت لمعالجة المشكلات المترسخة بها، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من حصر المعلمين المنتدبين من إداراتهم للإدارات الأخرى، خاصة فى المحافظات البعيدة والمناطق النائية، لصرف بدلات مالية، موجهًا بتشكيل لجان بجميع المديريات لتنفيذ قرار ضم المدة.

وتمت مناقشة آليات تنفيذ المسابقة بعد التحقق من حصر العجز فى المدارس والتخصصات المطلوبة بها، وشدد «عمر» على توفير المعلمين المتخصصين، وعدم ترك حصة بدون معلم، لضمان التعليم الجيد للطلاب.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وافق على فتح باب التقدم للوظائف التعليمية فى جميع مديريات التعليم وفق التخصصات المطلوبة لسد العجز فى المعلمين فى المدارس، على أن يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسى الثانى فقط.

وأصدر «شوقى» كتابًا دوريًا لفتح باب التقدم لتسلّم جميع المستندات الخاصة بضم المدة السابقة للتعيين، لجميع المعلمين، ويهدف هذا القرار إلى خدمة 260 ألف معلم ومعلمة بمختلف محافظات الجمهورية.

وعقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الأول، حوارا مفتوحا مع مجموعة من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوى من جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بديوان عام الوزارة، لمناقشة وتوضيح آليات العمل بنظام التابلت وكيفية الحصول عليه والأهداف الأساسية لنظام التعليم الجديد.