شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرار إنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادي (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في العدد رقم 5 مكرر «ب» بتاريخ 5 فبراير 2019، قرار مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2019 بالترخيص بإنشاء منطقة تكنولوجية بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة.



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