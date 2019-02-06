شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصل الإسماعيلية في زيارة رعوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، الأربعاء، إلى مدينة الإسماعيلية في زيارة رعوية تمتد حتى الغد.
ومن المقرر أن يلتقي البابا مع مسؤولي المحافظة ثم يصلي العشية في كنيسة القديس أنبا بيشوي بمقر مطرانية الإسماعيلية، وبعدها يلقي قداسة البابا عظة اجتماع الأربعاء في الكنيسة ذاتها.
ويتضمن برنامج اليوم الثاني من الزيارة تدشين كنيسة القديس أنبا بولا أول السواح بالإسماعيلية، ثم صلاة القداس الإلهي بها، وبعده يجتمع قداسته بكهنة الإيبارشية وأسرهم.
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