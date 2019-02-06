شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح عيادة للتأمين الصحي بمدينة الشلاتين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الأربعاء، العيادة الطبية للتأمين الصحي بمدينة الشلاتين، يرافقه الدكتورة سهير أحمد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وهذه العيادة سوف تقدم خدماتها لسكان ومنتفعين التأمين الصحي بمدن شلاتين وأبورماد وحلايب، حيث تضم مدينة شلاتين أكثر من عشرين ألف منتفع بالتأمين الصحي من مواليد وطلبة وموظفين ومعاشات، وهي شاملة تضم كافة التخصصات الطبية وتقع بمستشفي الشلاتين المركزي.
وأكدت الدكتورة سهير، رئيس الهيئة، في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي وفقا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتقديم خدمة صحية متميزة وراقية يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصري.
وتابعت: «تلك الخطوة تأتي إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمرضى وخدمة صحية متميزة يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصري».
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