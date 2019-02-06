شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين يكرم مدربي نظام التعليم الجديد Education 2.0 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، مدربي ومنسقي الصفوف الأولى وبعض معلمي الصفوف الأولى والسادة مديري المديريات التعليمية والدكتور حسن فارس رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم بالصفوف الأولى، وذلك أثناء ختام تدريب المدربين ومنسقي تدريب معلمي النظام التعليم الجديد في حفل أقيم بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بحضور لفيف من قيادات التعليم.

وأثنى «عمر»، في كلمته، بحسب بيان، الأربعاء، على جهود المعلمين المبذولة والتغيير الحقيقي الملموس في المدارس الذي تم من خلالهم، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تشهد الآن تغيير كبير نحو المستقبل المنشود لنا والذي نحلم به، وقدرتنا على تحدى أنفسنا والتغلب على كل الظروف والمعوقات التي تواجههنا لتعود لمصر مكانتها المتميزة في المجال التعليمي، ومن هذا المنطلق بدأت رحلة التغيير بتدريب 120 ألف معلم قبل الفصل الدراسي الأول في جميع المراحل التعليمية المستهدفة، والآن تبدأ رحلة تدريب أخرى ل80 ألف معلم، مضيفًا: إننا حريصون على التواصل معهم ورصد رحلة التدريب والتغيير.

وأوضح عمر أنه يجري تصميم برنامج قومي لخطة تدريبية مستدامة للمعلمين، ونعمل على توحيد جميع الجهات التدريبية في جهة واحدة لكي يستفيد المعلم بكل البرامج التدريبية مرة واحدة، وخاصة مع التغييرات الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف ضم وتدريب 500 ألف معلم ضمن برنامج المعلمون أولًا، والذي يحقق من ضمن مخرجاته «تقييم الأداء».

وتابع: «أشكركم على الإيمان بالقضية والعمل على التغيير في كل إدارة، ومديرية تعليمية من خلال أسس التفاعل والتقييم والمتابعة، رحلة التغيير تحتاج وقت وبدعمكم سيتحقق التغيير سريعًا، وسنحصد معًا نتائجه قريبًا، فنحن نستهدف أن تكون المدرسة وحدة مؤسسية ذات طابع خاص تمتلك جميع الإمكانيات من خلال موازنة خاصة بها، ووحدة تدريب، ووحدة تقييم، لكي تتمكن من أداء رسالتها بشكل سليم من خلال تقييم الفترة الماضية والملاحظات التي رصدناها أثناء تقييمها، فقد استدعى الأمر إلى تكليف موجه لكل 5 مدارس، بالإضافة لتوظيف مستشار أكاديمي للثلاثة سنوات الابتدائية الأولى للتنسيق بين مستشاري مواد تلك المرحلة التعليمية».

وأوضح عمر أننا «رصدنا بعض المعوقات ونعمل على تذليلها ومعالجة التحديات التعليمية، وهناك تعديلات مستمرة اعتمادًا على ملاحظات حضراتكم، والتي نهتم بها ونتواصل سويًا لنحقق حلمنا كلنا من خلال تكاتفنا وتوحدنا على قضية واحدة وهي بناء الإنسان المصري» على حد قوله.