شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأرصاد»: موجة الطقس المتقلب لن تحدث مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة حذرت من انخفاض درجات الحرارة اليوم حوالي 11 درجة عن أمس الثلاثاء، مؤكدًا أنه ليس طبيعيا مع وصول درجة الحرارة 31 مثلما حدث في الأيام السابقة في هذا التوقيت من العام، وأن موجة الطقس المتقلب لن تحدث مرة أخرى.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأربعاء، أنه من المتوقع استمرار تساقط الأمطار غدا الخميس على جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري والقاهرة، بينما تبدأ في الانحسار على السواحل الشمالية بعد غد الجمعة.
وأوضح أنه ستكون هناك فرص لتكوين الشبورة ونشاط للرياح سواء شمال أو جنوب سينا والقاهرة لا يوجد بها رمال، مشيرًا إلى أن «طقس غد الخميس سيكون جيدًا».
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