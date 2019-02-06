شكرا لقرائتكم خبر عن البدء في أعمال توثيق وترميم وتطوير معبد مونتو بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، الأربعاء، منطقة آثار الكرنك بمحافظة الأقصر لمتابعة أعمال التطوير الجارية بها، خاصة تلك التي يقوم بها أول بعثة أثرية مصرية صينية بمعبدمونتو.

رافقه خلال الجولة د.مصطفي الصغير، مدير عام آثار الكرنك، نائب رئيس البعثة، وحسني عبدالوهاب مدير معبدمونتو، والمشرف على الأعمال.

وأوضح «وزيري» أن الأعمال بدأت في شهر نوفمبر الماضي حيث قامت البعثة بأعمال النظافة وإزالة الحشائش والعاقول والمخلفات التي تركتها البعثة الفرنسية التي قامت بأعمال الحفر الأثري في منطقة المعبدعام 1940 لمحاولة اكتشاف باقي اجزاء المعبد.

كما قامت البعثة المصرية الصينية أيضا بعمل رفع مساحي ومسح أثري لمنطقة المعبد، بالاضافة إلى عمل فوتوسكان وفوتو جراماتيك للبلوكات الخاصة به والمتناثرة على أرض المعبدمنذ اكتشافه وذلك تمهيدا لتسجيلها وتوثيقها.

وأضاف «عبدالوهاب» أن أعمال الموسم القادم التي ستبدأ في شهر أكتوبر ستشمل عمل مربعات حفر أثري لرفع تلك البلوكات لتوثيقها وترميمها وإعادة تركيبها، مشيرا إلى أن آخر أعمال اثرية بالمعبدقامت به البعثة الفرنسية عام 1940م.

جدير بالذكر أن معبد مونتو يقع شمال معبد الكرنك وهو مخصص لعبادة إله الحرب مونتو، وتم الكشف عنه خلال حفائر عالم الآثار الفرنسى فرناند بيسون دى لا روك في عام 1925 واستمر العمل لاكتشاف كافة مباني المعبدعدة سنوات، فهو يعد تحفة فنية مميزة تعاقب على بنائه عدد من الملوك على مر العصور من الفراعنة والبطالمة والرومان،وهو يضم برج وفناء كبير ومقاصير من الاسرة 25 و26 وبوابة تعود لفترة بطليموس الثالث والرابع.