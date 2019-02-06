شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. وحدة متنقلة لإمداد السفن العملاقة بالتيار الكهربي بميناء دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت هيئة ميناء دمياط أول وحدة متنقلة لإمداد السفن العملاقة المتراكية على أرصفة الميناء بالطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى 500 كيلو فولت أمبير، ولأول مرة في الموانئ المصرية والأفريقية وموانئ شرق المتوسط ضمن مشروع OPS «Onshore Power Supply» والمطبق فعليًا بالميناء منذ فترة.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في بيان، الأربعاء، إن دخول تلك الوحدة المتنقلة الخدمة يعزز من مكانة ميناء دمياط كميناء أخضر حيث ستقوم بإمداد السفن العملاقة من الأجيال الحديثة بالطاقة الكهربائية والتي تصل احتياجاتها إلى 500 كيلو فولت أمبير بجهد 380- 50 هرتز أو 440- 60 هرتز جانبًا إلى جانب مع المصادر الأرضية الثابتة بالأرصفة والتي تخدم السفن بطاقات أقل ضمن هذا المشروع والذي يستهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الضوضاء لحماية البيئة البحرية إضافة إلى خفض تكلفة صيانة واستهلاك السفن من الديزل، حيث يتم إيقاف تشغيل السفن المتراكية بالميناء لجميع ماكيناتها ومولداتها ثم يتم توصيل التيار الكهربائي إليها من البر بمعرفة هيئة الميناء للحصول على متطلباتها الأساسية من الإنارة وخلافه ويأتي ذلك تنفيذًا للملحق السادس من اتفاقية منع التلوث البحري «ماربول» وتتم إدارة وتشغيل وصيانة تلك المنظومة بواسطة مهندسي وفنيى هيئة الميناء.