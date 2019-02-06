شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: الوزارة مستعدة لتخزين مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يسري خفاجى، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة بها إدارة خاصة للتعامل مع سقوط الأمطار على الأراضي الزراعية والمسطحات المائية بصفة مباشرة، طبقا لبرامج محددة على مدار العام.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «dmc» أن الوزارة مستعدة لتخزين مياه الأمطار، ورفعها من خلال محطات الرفع لتخزينها في الآبار المجهزة لذلك، مشيرا إلى أن مخرات السيول جاهزة.

وأوضح أن الوزارة تعمل للحفاظ على مياه الأمطار، للاستفادة منها في ظل ندرة المياه الحالية، مطالبا المواطنين بالابتعاد عن أماكن مخرات السيول والأودية حفاظا على حياتهم.