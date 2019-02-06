شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينشر الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالمدارس (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجراف عن الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالمدارس.

وأوضح المركز أن أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ستكون (90) يوماً بعد ‏حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وستبدأ من يوم 9/2/2019 حتى يوم ‏‏30/5/2019‏.

وأشار المركز إلى أن أيام الدراسة الفعلية من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي ستكون (96) ‏يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وستبدأ من 9/2/2019 حتى ‏6/6/2019، مع اعتبار فترة امتحانات الفصلين الدراسيين ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ‏ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانوناً.‏

وتابع المركز أن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية ‏للغات والخاصة للغات, علماً بأن الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج الدراسية سيخصص للمراجعة.‏‏

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن الامتحانات الشفوية والعملية ستبدأ قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على ‏الأكثر, على أن تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 4/5/2019 مع استمرار ‏الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتى يوم ‏‏30/5/2019, وأخيراً ستبدأ امتحانات شهادة إتمام التعليم الفني(جميع الدبلومات الفنية) يوم ‏السبت الموافق 18/5/2019.‏

وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجري على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.