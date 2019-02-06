شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الدقهلية» يعلن عن قبول مدرسين جدد بالتعاقد.. والتقديم إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، الأربعاء، عن فتح باب التقديم للمدرسين لسد العجز بالمحافظة، وذلك بالتعاقد المؤقت حتى نهاية العام الدراسي الجاري، وذلك لاحتياج الإدارات التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لهذه الوظائف.

ووضعت المديرية عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف في مقدمتها الحصول على مؤهل تربوي أو مؤهل عالي مناسب، بالإضافة إلى دبلوم تربوي.

وبحسب بيان المديرية فقد حددت عددا من المستندات المطلوبة التي يتقدم بها راغبو الحصول على الوظائف المتاحة في مقدمتها أصل المؤهل الدراسي، المؤهلات الأعلى في حالة الحصول عليها، شهادة ميلاد مميكنة، صورة البطاقة الشخصية على أن تكون سارية حتى نهاية ديسمبر المقبل وأن يكون لائقا من الناحية الطبية والنفسية بشهادة صادرة من مستشفى حكومي.

واشترطت مديرية التربية والتعليم أن يكون التقديم للإعلان إلكترونيًا من خلال الرابط http:--tempcontract.emis.gov.eg على أن تقدم صورة المستندات ورقيًا مع صورة استمارة التقديم الإلكتروني للإدارات التعليمية في موعد أقصاه أسبوع واحد من تاريخ الإعلان.

وقال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان، إن من شروط المتقدم للعمل بهذه الوظائف ألا يكون من العاملين بالحكومة سواء كان معينا أو متعاقدا.

وأعلن «أن موعد المقابلة الشخصية والاختبارات سيتم بعد انتهاء موعد التقديم من خلال الرابط الإلكتروني».

من جانبه شدد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على استبعاد أيا من المتقدمين إذا كان قريبًا للمسؤولين من أصحاب الوظائف القيادية أو الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية حتى الدرجة الثانية بالقرابة نسبا أو مصاهرة وأن يكون المتقدمين من المقيمين بنطاق الإدارات التعليمية الراغبين بالعمل فيها، وذلك لمدة عام سابق عن تاريخ الإعلان.

وذكر أن الاشتراطات التي تم وضعها تهدف إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من الحيادية في الاختيار والابتعاد عن أي شبهات أو وساطة أو محاباة.