شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: افتتاح عيادة للتأمين الصحى بمدينة "الشلاتين" بمحافظة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت اليوم، الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر العيادة الطبية للتأمين الصحي بمدينة الشلاتين، بمحافظة البحر الأحمر. ياتى هذا فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتوفير الخدمات الطبية لكافة المواطنين وخاصة بالمناطق الحدودية، والمحرومة من الخدمات الصحية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ان هذه العيادة سوف تقدم خدماتها لسكان ومنتفعي التأمين الصحي بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب ، حيث تضم مدينة شلاتين اكثر من عشرين ألف منتفع بالتأمين الصحي من مواليد وطلبة وموظفين ومعاشات، وهي عيادة شاملة تضم كافة التخصصات الطبية وتقع بمستشفي الشلاتين المركزي.

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