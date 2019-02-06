شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تعزز مكانتها كواحدة من المدن الأكثر نشاطا بالعالم.. اعرف التفاصيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، ورئيس مجلس دبى الرياضية، مبادرات داعمة لتنشيط الرياضة وتعزيز مكانة دبى كأكثر المدن نشاطا وحيوية فى العالم، وذلك اعتمادا على مشاريع تطوير كلا من نادى شباب الأهلى ونادى الوصل وتوظيف الذكائى الصناعى وتنظيم الفعاليات ودورات الألعاب الرياضية للشركات.



اجتماع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد فى مدينة دبى

قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، ورئيس مجلس دبى الرياضية:" ترأست الاجتماع الأول لمجلس دبي الرياضي في دورته الرابعة، وأطلقنا خلال الاجتماع مبادرات داعمة للرياضة لتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة وواحدة من المدن الأكثر نشاطاً وحيوية في العالم".



الشيخ حمدان بن محمد بن راشد خلال الاجتماع فى مدينة دبى الرياضية

وأضاف :"اعتمدنا خلال اجتماع اليوم مشاريع لتطوير استاد نادى شباب الأهلي دبي ونادي الوصل وتوظيف الذكاء الصناعي في خدمة مشاريعنا الرياضية، ووجهنا بتنظيم عدد من الفعاليات الرياضية في مناطق حتا والمرموم وجميرا و عقد دورة ألعاب رياضية للشركات في دبي".



الشيخ حمدان بن محمد بن راشد

ويذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كان قد أطلق من مبادرة قبل تحدى اللياقة، منذ عام 2017 بهدف جعل المدينة الأكثر نشاطاً ومنذ ذلك الحين حتى الآن شارك فى التحدى أكثر من مليون فرد، تقام من خلالها العديد من الفعاليات الرياضية والحصص التدريبية، ويمكن مراقبة الأداء من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، حيث تهدف دولة الإمارات إلى جعل الرياضة نمط حياة.



