إنفوجراف.. تعرف على الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى فى المدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنفوجراف عن الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى بالمدارس، موضحا أن أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى ستكون 90 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وستبدأ من يوم 9/2/2019 حتى يوم 30/5/2019.
وفى نفس السياق، أشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أن أيام الدراسة الفعلية من الصف الثانى الابتدائى حتى الصف الثالث الثانوى ستكون 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وستبدأ من يوم 9/2/2019 حتى يوم 6/6/2019، مع اعتبار فترة امتحانات الفصلين الدراسيين ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.
وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة للغات، علمًا بأن الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج الدراسية سيخصص للمراجعة.
وأعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن الامتحانات الشفوية والعملية ستبدأ قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، على أن تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 4/5/2019 مع استمرار الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى حتى يوم 30/5/2019، وأخيرًا ستبدأ امتحانات شهادة إتمام التعليم الفنى (جميع الدبلومات الفنية) يوم السبت الموافق 18/5/2019.
انفوجراف
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