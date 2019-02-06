بالصور.. افتتاح عيادة للتأمين الصحي بمدينة "الشلاتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

افتتح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، يرافقه الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، العيادة الطبية للتأمين الصحي بمدينة الشلاتين، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء.

وقال بيان لوزارة الصحة، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتوفير الخدمات الطبية لكافة المواطنين وخاصة بالمناطق الحدودية، والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه العيادة سوف تقدم خدماتها لسكان ومنتفعي التأمين الصحي بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب، حيث تضم مدينة شلاتين أكثر من 20 ألف منتفعًا بالتأمين الصحي من مواليد وطلبة وموظفين ومعاشات، وهي عيادة شاملة تضم كافة التخصصات الطبية وتقع بمستشفي الشلاتين المركزي.