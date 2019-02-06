"الإصلاح الزراعي" تطلق ورشة عمل "الزراعة النظيفة لتوفير الغذاء الصحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

افتتح الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ورشة عمل مشروع الزراعة النظيفة لتوفير الغذاء الصحي والآمن للمواطنين، والتي جاءت ضمن توصيات مؤتمر تعاونيات الإصلاح الزراعي الأول والذي عقد بعنوان "قصة نجاح بين الحاضر والمستقبل"، تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد الفولي أهمية التوعية بالتوسع في الزراعة النظيفة الخالية من المبيدات التي تسهم في توفير الغذاء الصحي والآمن للمواطنين، حيث يتوافق ذلك مع مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة مبادرة "مواطن وكرامة" و"100 مليون صحة"، والتي تهدف إلى تحسين وضع المواطن المصري.

وشدد مدير الهيئة - خلال ورشة العمل التي شارك فيها رؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم بالإصلاح الزراعي، ومديرو مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات - على سرعة حصر جميع الأصول الخاصة بالإصلاح الزراعي المملوكة للدولة تنفيذا لتكليفات الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإنشاء قاعدة بيانات لتلك الأصول لميكنتها، وكذلك حصر كافة البيانات الخاصة بالأراضي، خاصة غير المستغلة والمساحات المستردة تمهيدا لطرحها بالمزاد العلني بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية وفقا لتوصيات مجلس إدارة الهيئة.

وأشار الفولي إلى ضرورة اهتمام مديري مديريات الإصلاح الزراعي بإزالة التعديات على أراضي الإصلاح الزراعي، وتنفيذ ذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة، بجانب أهمية التعاون والتنسيق مع المحافظين لتقنين الأراضي.. لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة الحسابات والموازنات الخاصة للمشروعات المقامة على أراضي الإصلاح الزراعي، وحال وجود أي مشروعات لم تحقق أرباحا، سيتم التحقيق في أسباب خسارتها، وبحث إمكانية تحويلها إلى مشروعات منتجة ورابحة.

وقال إنه فيما يتعلق بمشروع توزيع العجلات العشار على المرأة المعيلة والأرامل والأسر الصغيرة من محدودي الدخل فإنه يتطلب من مديري المديريات العمل على توعية المواطنين الراغبين في الاستفادة من ذلك المشروع بمدي جدواه وكيفية الاستفادة منه.

كما نبه مدير الهيئة على مديري المديريات بتوعية المواطنين نحو الإسراع بالتسجيل في منظومة كارت الفلاح لصرف الأسمدة المدعمة لهم والاستفادة بالخدمات الخاصة بالمنظومة.