إغلاق طريق السويس لإجراء صيانة السطح الخرساني للطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تُجري الادارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، إغلاق لطريق السويس بالكيلو 55 وذلك في المنطقة التي من بعد الطريق الدائري الإقليمي في الاتجاه القادم من السويس نحو القاهرة.
وقال مصدر أمني، إن تلك الأعمال ستكون لمسافة 1 كيلو متر مع تحويل حركة السير، وأضاف أن مدة تنفيذ الأعمال ستكون 26 ساعة اعتبارا من الساعة 6 صباحا يوم 11-2 - 2019 حتى الساعة 3 عصراً من يوم 12-2-2019 مع عمل تحويلة لتجاوز منطقة الأعمال.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قطاع تجريبي لصيانة السطح الخرساني في المنطقة المشار إليها بطريق السويس، وذلك عن طريق استخدام معدات ومواد حديثة لصيانة السطح الخرساني والتي تحتاج لتثبيتها على الطبقة السطحية الخرسانية على الطريق مدة 26 ساعة "دون مرور السيارات عليها.
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