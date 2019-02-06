بعد التصالح.. إخلاء سبيل عامل طعن صديقه لخيانته مع زوجته ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمر المستشار هشام رفعت الشريف، رئيس نيابة بولاق الدكرور، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل عامل بمطعم بعد اتهامه بالشروع في قتل حلاق لارتباطه بعلاقة آثمة بزوجته، وضبطه أسفل سرير غرفة نومه.

كشفت التحقيقات أن اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، تلقي إخطارا من مستشفى بولاق الدكرور بوصول "غريب.ح"، 28 سنة، حلاق، مصابا بطعن نافذ بالصدر وحالته سيئة، وانتقلت علي الفور قوة أمنية إلى المستشفي لسماع أقوال المصاب وإجراء التحريات اللازمة.

وأشارت التحريات، إلى أن العامل "الضوي" وراء الشروع في قتل المصاب، بعدما عاد لمنزله في الساعة السادسة صباحا عقب انتهاء عمله بالمطعم، لاحظ ارتباك زوجته وشعر بحركة أسفل السرير، وعندما استطلع الأمر فوجئ بصديقه يختبئ أسفله، ما آثار غضبه وأسرع إلى المطبخ، استل سكين وسدد لصديقه طعنة بالصدر، ومن ثم نقلوه الأهالي للمستشفى وفرت الزوجة هاربة.

وقال الزوج خلال التحقيقات، إن يربطه بالمجني عليه علاقة صداقة منذ 10 سنوات، ولم يتوقع خيانته في إحدى المرات، خاصة أنه داوم على استضافته بشقته في حضور زوجته.

واتهم الجاني زوجته بالزنا، فيما اتهم المجني عليه الزوج بالشروع في قتله حتى قرر جميع الأطراف التنازل عن الاتهامات المتبادلة بينهم، وتم إخلاء سبيل العامل.