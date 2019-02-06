أخبار مصر | تعيين عصام العوامي رئيس تحرير لـ "مصر والخليج".. وأيمن شكل مشرفًا على المجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين عصام العوامي رئيس تحرير لـ "مصر والخليج".. وأيمن شكل مشرفًا على المجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تولى الكاتب الصحفي عصام العوامي، رئيس تحرير مجلة مصر والخليج المتخصصة في الاقتصاد وريادة الأعمال، وتعيين الكاتب الصحفي أيمن شكل مشرفا عاما علي المجلة. وتعد مصر والخليج تجربة جديدة لتسليط الضوء على رواد الأعمال في مصر والخليج العربي وعلي تبني الأفكار الغير تقليدية بجانب أخبار المصارف والبنوك والهيئات الاقتصادية.

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