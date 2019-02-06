أخبار مصر | غدًا.. "معلومات الوزراء" يعقد مؤتمر إطلاق موسوعة "التاريخ العام لإفريقيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "معلومات الوزراء" يعقد مؤتمر إطلاق موسوعة "التاريخ العام لإفريقيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدا الخميس مؤتمر إطلاق موسوعة "التاريخ العام لأفريقيا" ‏والتي ترصد بشكل تاريخي ومحايد تاريخ وثقافات الشعوب الأفريقية, وكذا تطورات الإدارة في أفريقيا, فضلاً عن إبراز إسهام القارة في الحضارة الإنسانية.

ومن المقرر أن يتحدث بالمؤتمر هم المهندس زياد عبد التواب رئيس المركز وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة ومدير دار ‏الكتب والوثائق القومية وكذا مساعد وزير الخارجية للشئون ‏الأفريقية ومدير المركز القومي للترجمة.

كما سيحظى المؤتمر بحضور ومشاركة واسعة للفيف من الشخصيات العامة وأعضاء من مجلس النواب وخبراء ومتخصصين وأكاديميين وباحثين وكذا ممثلين عن أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية‏, مثل الهيئة العامة للاستعلامات ومعهد ‏الدراسات الأفريقية.