أخبار مصر | غدًا.. "معلومات الوزراء" يعقد مؤتمر إطلاق موسوعة "التاريخ العام لإفريقيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "معلومات الوزراء" يعقد مؤتمر إطلاق موسوعة "التاريخ العام لإفريقيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدا الخميس مؤتمر إطلاق موسوعة "التاريخ العام لأفريقيا" والتي ترصد بشكل تاريخي ومحايد تاريخ وثقافات الشعوب الأفريقية, وكذا تطورات الإدارة في أفريقيا, فضلاً عن إبراز إسهام القارة في الحضارة الإنسانية.
ومن المقرر أن يتحدث بالمؤتمر هم المهندس زياد عبد التواب رئيس المركز وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة ومدير دار الكتب والوثائق القومية وكذا مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية ومدير المركز القومي للترجمة.
كما سيحظى المؤتمر بحضور ومشاركة واسعة للفيف من الشخصيات العامة وأعضاء من مجلس النواب وخبراء ومتخصصين وأكاديميين وباحثين وكذا ممثلين عن أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية, مثل الهيئة العامة للاستعلامات ومعهد الدراسات الأفريقية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ترأس اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض نتائج الزيارة التي قام بها وفد ضم ثلاثة وزراء لألمانيا مؤخراً، لبحث كيفية الاستفادة من خبرات الشركات الألمانية المتخصصة في مجال تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد العصار، وزير الانتاج الحربى، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى ممثلي عددٍ من الجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، أشار أعضاء الوفد الوزاري إلى أن زيارة ألمانياً تضمنت القيام بجولات داخل عدد من المصانع، وعقد عدة اجتماعات ولقاءات مع المسئولين من الجانب الألماني، حيث شملت عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين، وكذا رؤساء العديد من الهيئات والشركات والاتحادات والغرف الصناعية والتجارية والجمعيات المعنية بالإدارة المتكاملة للمخلفات والنظافة داخل دولة ألمانيا، وأضافوا أن تلك الاجتماعات واللقاءات أوضحت أن المنظومة التي يتم تطبيقها في ألمانيا تتم بالاشتراك مع القطاع الخاص، وترتكز بشكل رئيسي علي فصل مكونات المخلفات من المنبع وتوجيه كل مكون إلى المعالجة الملائمة، وأن العقود التشغيلية الخاصة بالجمع والنقل وإدارة المدافن تتسم باللامركزية، هذا فضلاً عن أن العمل علي رفع الوعي المجتمعي لمختلف فئات المجتمع، يسهم وبشكل كبير في تحقيق الأهداف المجتمعية والصحية والبيئية والاقتصادية لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات.
وأكدوا أنه في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون مع الجانب الألماني فقد أبدت وزيرة البيئة الألمانية استعدادها لدعم المسئولين المصريين المعنيين بمجال تنمية القدرات لإدارة المخلفات.
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