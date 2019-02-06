أخبار مصر | ننشر الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالمدارس (إنفوجراف)

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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالمدارس، وأوضح المركز الإعلامي أن أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ستكون (90) يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وستبدأ من يوم 9/2/2019 حتى يوم 30/5/2019.
وفي نفس السياق, أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إلى أن أيام الدراسة الفعلية من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي ستكون (96) يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وستبدأ من يوم 9/2/2019حتى يوم 6/6/2019, مع اعتبار فترة امتحانات الفصلين الدراسيين ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانوناً.
وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة للغات, علماً بأن الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج الدراسية سيخصص للمراجعة.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن الامتحانات الشفوية والعملية ستبدأ قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر, على أن تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 4/5/2019 مع استمرار الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتى يوم 30/5/2019, وأخيراً ستبدأ امتحانات شهادة إتمام التعليم الفني(جميع الدبلومات الفنية) يوم السبت الموافق 18/5/2019.
وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجري على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض نتائج الزيارة التي قام بها وفد ضم ثلاثة وزراء لألمانيا مؤخراً، لبحث كيفية الاستفادة من خبرات الشركات الألمانية المتخصصة في مجال تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد العصار، وزير الانتاج الحربى، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى ممثلي عددٍ من الجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، أشار أعضاء الوفد الوزاري إلى أن زيارة ألمانياً تضمنت القيام بجولات داخل عدد من المصانع، وعقد عدة اجتماعات ولقاءات مع المسئولين من الجانب الألماني، حيث شملت عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين، وكذا رؤساء العديد من الهيئات والشركات والاتحادات والغرف الصناعية والتجارية والجمعيات المعنية بالإدارة المتكاملة للمخلفات والنظافة داخل دولة ألمانيا، وأضافوا أن تلك الاجتماعات واللقاءات أوضحت أن المنظومة التي يتم تطبيقها في ألمانيا تتم بالاشتراك مع القطاع الخاص، وترتكز بشكل رئيسي علي فصل مكونات المخلفات من المنبع وتوجيه كل مكون إلى المعالجة الملائمة، وأن العقود التشغيلية الخاصة بالجمع والنقل وإدارة المدافن تتسم باللامركزية، هذا فضلاً عن أن العمل علي رفع الوعي المجتمعي لمختلف فئات المجتمع، يسهم وبشكل كبير في تحقيق الأهداف المجتمعية والصحية والبيئية والاقتصادية لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات.
وأكدوا أنه في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون مع الجانب الألماني فقد أبدت وزيرة البيئة الألمانية استعدادها لدعم المسئولين المصريين المعنيين بمجال تنمية القدرات لإدارة المخلفات.
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